أبو العينين : الشعب المصري جبار لا يترك حقه وثار ضد الإخوان ..فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري كان يشعر بحالة من اليأس قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف أبو العينين خلال حواره مع برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدي البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، ان يوم ثورة 30 يونيو كانت الأمل بعد حزن وألم شعر به الشعب المصري على مصر وأمنها.

وأضاف وكيل مجلس النواب ، أن مصر كانت على حافة الهاوية، قبل 30 يونيو ولكن الشعب المصري قال كلمته.

واكد النائب محمد أبو العينين أن ثورة 30 يونيو ثورة وطنية قامت بإرادة الشعب وحمتها القوات المسلحة.

واوضح النائب محمد ابو العينين، أن جماعة الإخوان حاولت هدم الدولة من جذورها ولكن الشعب المصري جبار لا يترك حقه وقال كلمته.