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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي جمال يستعد لطرح ألبومه الجديد ويستطلع آراء جمهوره

رامى جمال
رامى جمال
تقى الجيزاوي

يواصل الفنان رامي جمال التشويق لألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2026؛ من خلال التفاعل مع جمهوره عبر منصاته الرسمية، تمهيدًا لطرحه خلال شهر يوليو المقبل.

وطرح رامي جمال، سؤالًا لجمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، حول الطريقة التي يفضلون بها إصدار الألبوم، حيث نشر صورة وعلق عليها: «طيب الألبوم مرة واحدة؟.. ولا أنزل أغنية منه الأول؟».

تعاون رامي جمال وعمرو مصطفى 

وكان الفنان رامي جمال قد فاجأ جمهوره، بإعلانه عن مشروع غنائي جديد يجمعه بالملحن عمرو مصطفى ضمن أغاني ألبومه المرتقب، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة موسيقية مختلفة عن أعماله السابقة.

ونشر رامي جمال مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ظهر خلاله برفقة عمرو مصطفى داخل أحد الاستوديوهات، حيث كشف عن بدء التحضير للتعاون الجديد بينهما.

وقال رامي جمال خلال الفيديو إنه دائما يسعى لتقديم ألبوم مختلف في فكرته وألحانه لذلك قرر التعاون مع عمرو مصطفى. 

رامى جمال يشوق جمهوره للألبوم الجديد

وكان شوق الفنان رامي جمال، جمهوره لألبومه الجديد في فصل الصيف، معربا عن سعادته مع صناع الأغاني والشكل الجديد الذي يقدمه.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على فيسبوك: "الألبوم اللي جاي شكل مزيكا مختلف جداً مبهج وحب عشان أنا شخصياً محتاج أجرب شكل مزيكا غير الشكل اللي كنت بقدمه والفنان بيحتاج يجدد ويواكب الوقت اللي هو عايش فيه والحياة مليانة دراما فـ بقينا مش ناقصين أغاني حزينة كتير ألبوم الصيف فعلا مختلف وأنا مبسوط جداً من الأغاني اللي فيه ومن الصناع العباقرة اللي مشاركين معايا فيه الناس اللي هتقولي بنحبك في الدراما وعد هتحبو الشكل الجديد".

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