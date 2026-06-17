بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 203 ألفًا و162 طالبًا وطالبة، حضر منهم 197 ألفًا و525 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 144 ألفًا و114 طالبًا وطالبة.

303 طلاب يحصلون على الدرجة النهائية

أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن 303 طلاب وطالبات حصلوا على الدرجات النهائية من بينهم 294 طالبًا بالإعدادية العامة، و3 طلاب بالإعدادية المهنية، و3 طلاب بالإعدادية للمكفوفين، و3 طلاب بإعدادية الصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بداية من صباح الجمعة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال إدخال رقم الجلوس على الرابط التالي:

www.cairo.gov.eg





نسب النجاح في النتائج

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج عدد من الشهادات التعليمية الأخرى، وجاءت نسب النجاح كالتالي:

الصم وضعاف السمع: 96.6%

الإعدادية للمكفوفين: 78%

المدارس الدولية: 77.9%

الإعدادية المهنية: 60.88%

الإعدادية الرياضية: 61%

أفضل الإدارات التعليمية في القاهرة

أكدت مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح بلغت 97%، تلتها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة 94.4%، ثم إدارة شبرا التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح 89%.