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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
قسم الفن

شيع عدد من زملاء الفنان الراحل محمد مرزبان جثمانه بحضور عائلته التي حرصت على ارتداء ملابس بيضاء وذلك بناء على وصيته.
 

حادث محمد مرزبان
وكان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.
 

وقد تم نقل الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

أبرز أعمال محمد مرزبان
وشارك الراحل في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة، من بينها أفلام «كشف المستور»، و«البلياتشو»، و«جوه اللعبة»، إلى جانب مسلسلات «ضد التيار»، و«أين قلبي»، و«غاوي حب»، و«اسم مؤقت».
 

وبعيدًا عن الفن، عُرف محمد مرزبان بشغفه الكبير بقيادة الدراجات النارية، وهي الهواية التي تمسك بها رغم اعتراض أسرته في البداية خوفًا عليه، وكان يرى في رحلات الدراجات وسيلة للاسترخاء واستعادة التوازن النفسي، مؤكدًا أنها منحته الكثير من الخبرات والدروس الحياتية، وساعدته على التخلص من ضغوط الحياة والعمل.

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