أبو العينين: الإعلامي أحمد موسى له دور وطني كبير.. وشبكة صدى البلد تتمتع بالمصداقية| فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قناة صدى البلد، لها مَعزَّة خاصة لديه؛ نظرا لدورها الوطني الكبير خلال الـ10 سنوات الماضية، كما أن الإعلامي أحمد موسى، قدم دورا وطنيا كبيرا، بجانب الإعلاميين مصطفى بكري وحمدي رزق رولا خارسا، مشيرا إلى أن جميع المسئولين والقيادات الكبيرة في الدولة، تضبط ساعتها على برنامج الإعلامي أحمد موسى؛ لمتابعة ما سيقدمه خلال برنامجه.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»: هناك تحديث في القناة؛ من أجل تقديم الأفضل للمشاهد، لافتا إلى أن شبكة صدى البلد دورها واضح في خدمة الوطن، مستطردا: «مفيش حد فتح بُقُّه تجاه القناة» نظرا للمصداقية التي تتمتع بها القناة.

التحية إلى الشعب المصري

واختتم أبو العينين حديثه، قائلًا: "أتوجه بالتحية إلى الشعب المصري في الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، وعيد الأضحى المبارك، كما أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي، ربنا يحفظه ويحميه، ويكرمه ويكرم مصر".