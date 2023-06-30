10 سنوات على 30 يونيو| محمود بدر: «تمرد» بدأت بحلم وأصبحت حقيقة

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن حملة تمرد بدأت بحلم، وأصبحت حقيقة بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه تم جمع 22 مليون توقيع على استماراتها؛ لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ولفت النائب محمود بدر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن فكرة تمرد كان لها مقدمات، وأولها “العداء الإخواني مع مؤسسات الدولة”، وفرض فكرة “محمد مرسي فوق الجميع”، و"محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي"، و"الهجوم على الأزهر والكنيسة"، وما حدث من “حصار واعتداء على الكاتدرائية المرقسية والإخوة الأقباط”.

وأضاف النائب محمود بدر: على مستوى المعيشة، شهدت الحياة سوءًا في الخدمات التموينية والكهرباء وغيرها، علاوة على أن مصر أصبح وضعها العالمي سيئا، وصولا إلى فكرة قيادة مصر تحت مظلة قطر وتركيا.