مؤسس تمرد : تعرضت لمحاولة اغتيال من الإخوان بعد وجود قنبلة هيكلية قرب منزلي

كشف محمود بدر ، مؤسس حملة تمرد وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن محاولات الإغتيال التى تعرض لها من جماعة الإخوان الإرهابية بعد إطلاق حملة تمرد.

وأكد بدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كانت هناك محاولات تهديد لى أثناء حملة تمرد وبعد إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث وجدت قوات الأمن قنبلة هيكلية بالقرب من منزلى .

كما كشف مؤسس حملة تمرد وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أنه تم نقله فى إحدى المرات فى عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق من المكان الذى كان متواجدا فيه إلى مكان اخرى لدواعى أمنية.

وتابع: كما واجهنا العديد من الصعوبات، حيث أننا كنا نواجه نظام متطرف وفاشى، ولا نعرف رد فعله.

واختتم: أتذكر يوم ثورة 30 يونيو كنت متهم فى 4 قضايا وهم قلب نظام الحكم وإهانة رئيس الجمهورية وبث أرقام كاذبة من شأنها إثارة البلبلة ، وقضية أخرى مع مجموعة من السياسيين وهى التحريض على قلب نظام الحكم ، هذا بالإضافة إلى كل ما يحدث لزملاءنا أثناء الحملة من مضايقات وحصار وإعتداءات وضرب لهم فى الجامعات ، وإلقاء القبض عليهم بدون أى إتهام.