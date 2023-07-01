طريقة عمل فتة الرقاق باللحم، فتة الرقاق باللحم هي وجبة شهية ومشهورة في المطبخ العربي والتركي، وتتكون أساساً من الرقائق المقرمشة واللحم المفروم والبهارات والصلصات. وإليك طريقة عمل فتة الرقاق باللحم للشيف زهرة العمدة.

مكونات عمل فتة الرقاق باللحمة



- 500 جرام لحم مفروم

- 1 بصلة كبيرة مفرومة

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقتان كبيرتان طماطم مفرومة

- ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- رقائق الهريسة

طريقة عمل فتة الرقاق باللحمة

1. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبلوا.

2. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتحول لونه إلى اللون البني.

3. أضيفي الطماطم المفرومة والبهارات وقلبيهم جيداً لمدة 5 دقائق حتى تنضج الطماطم وتتداخل النكهات.

4. أضيفي البقدونس وقلبيه حتى يتداخل مع الخليط.

5. أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

6. ضعي رقائق الهريسة في طبق التقديم، وضعي اللحم المفروم فوقها.

7. قدمي الفتة الرقاق باللحم ساخنة مع الخضار المشكلة والصلصات المفضلة.

وبذلك تكون قد أعددت فتة الرقاق باللحم، وهي وجبة شهية ومغذية تحظى بشعبية كبيرة في المطابخ العربية والتركية.