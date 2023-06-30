دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

يشير بحث جديد تم تقديمه هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لجمعية الطب النووي والتصوير الجزيئي 2023 إلى أنه يمكن استخدام177Lu-SPECT / CT لتوجيه قرارات العلاج في المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء.

يمكن لمقدمي الخدمة تقسيم المرضى إلى طبقات بناءً على استجاباتهم العلاجية وإجراء تعديلات شخصية باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (SPECT) / التصوير المقطعي المحوسب (SPECT) ، وفقًا لذلك. حاليًا ، الرجال الذين يخضعون لعلاج 177Lu-PSMA يقومون بذلك على فترات قياسية (تلقى العلاج موافقة إدارة الأغذية والعقاقير في عام 2022). على الرغم من أن هذه الطريقة فعالة في العديد من الرجال ، إلا أن المرضى يستجيبون بشكل مختلف للعلاج ، ومن المحتمل أن يمد أولئك الذين يظهرون المؤشرات الحيوية للاستجابة المبكرة على التصوير الفترة الفاصلة بين علاجاتهم ، كما أوضح الخبراء في اجتماع SNMMI.

لفهم دور SPECT / CT بشكل أفضل في اتخاذ هذه القرارات ، قام فريق من الباحثين بتحليل الاستجابات العلاجية لـ 125 رجلاً تمعلاجهم في برنامج إكلينيكي بست جرعات أسبوعية من 177Lu-PSMA، بعد كل جرعة ، خضع الرجال لتصوير SPECT / CT ، وبعد الجرعة الثانية ، تم تحليل استجابة 177Lu-SPECT ومستويات PSA.

تم تقسيم الرجال إلى مجموعات بناءً على مستويات المستضد البروستاتي النوعي وتطور المرض في التصوير، أولئك الذين أظهروا انخفاضًاملحوظًا في مستوى المستضد البروستاتي النوعي وسُمح للاستجابات الجزئية على التصوير بالذهاب في "عطلة علاج" حتى زيادة مستويات المستضد البروستاتي النوعي لديهم ؛ أولئك الذين أظهروا مستويات واستجابات مستقرة أو منخفضة بشكل معتدل واصلوا مسار علاجهم ، وتم إعطاء الرجال الذين أظهروا مستويات أعلى من PSA وتطور المرض خيارات علاج بديلة.

لاحظت المجموعة أن الرجال الذين ذهبوا في "إجازة علاجية" (متوسط ​​6.1 شهرًا) ما زالوا يحققون نفس البقاء على قيد الحياة أو غير متقدم مماثل لهؤلاء الذين واصلوا العلاج أو غيروا العلاج.

وتعليقًا على النتائج ، اقترح Andrew Nguyen ، MBBS ، FRACP ، AANMS ، كبير المتخصصين في قسم العلاج الطبيعي والطب النووي في مستشفى سانت فنسنت في سيدني ، أستراليا ، وزملاؤه أن التصوير المقطعي المحوسب / التصوير المقطعي المحوسب يمكن أن يحسن النتائج في هذه السيناريوهات من خلال تحسين إبلاغ مقدمي الخدمة بكيفية استجابة المرضى لنظام العلاج المعتمد مؤخرًا.

قال نجوين: "الجرعات الشخصية سمحت لثلث الرجال في هذه الدراسة بالحصول على فترات راحة للعلاج مع استمرار تحقيق نفس النتائج الخالية من التقدم والبقاء على قيد الحياة بشكل عام إذا تلقوا علاجًا مستمرًا". "كما أنه أتاح لثلث الرجال الآخرين الذين كانت لديهم مؤشرات حيوية مبكرة لتطور المرض الفرصة لتجربة علاج محتمل أكثر فعالية إذا كان متاحًا."

إذا تم التحقق من صحتها في تجربة مستقبلية ، يمكن أن تصبح استراتيجية التقسيم الطبقي SPECT / CT متاحة على نطاق أوسع.