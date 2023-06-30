نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

يحتار الكثير من الأشخاص في كيفية تخزين لحوم الأضحية لأطول وقت ممكن في الفريزر حتى تظل طازجة ولا تفسد من طريقة التخزين الخاطئة.

قدم الدكتور أحمد حمدي الشبح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، بعض النصائح التي تساعد في كيفية تخزين لحوم الأضحية.

كتب الشبح في منشوره: "لو عايز لحوم الأضحية يكون طعمها أجمل وتتخزن لفترة أطول من خلال عدم نحر العجل وهو مجهد أو تعبان ويفضل ان العجل مياكلش قبل النحر بـ12 ساعة لكن يشرب مياه عادي، على فكرة اللحمة الأفضل انها ما تتقطعش على طول بعد النحر والسلخ بس خلاص ماشي علشان الجزار والادوات اللي معاه، لكن لو قدرت تستنى عليها شوية كمان ساعتين تلاتة وبعدين تقطعها أفضل".

و⁦⁩تابع: "بعد مانقطع اللحم نضعها بعد ما تبرد بدون غسلها في اكياس بلاستيك نظيفه ولا نضع كميات كبيرة في كيس واحد ونفرغ الاكياس من الهوا و نحفظها مبردة في التلاجة يعني، ونوزعهم بطريقه جيدة تضمن توزيع البرودة بين كل الاكياس وممنوع تكديسهم على بعض، الاكياس اللي فيها قطع دهون عالية تكون ع السطح والدهون لفوق مش لتحت ويكون استهلاكها اولا قبل قطع اللحم اللي بدون دهون أو دهونها اقل وده لان الدهون بتفسد اسرع".

وتابع الشبح: "اللحمة المفروض تظل في الثلاجة من ٦_١٢ ساعة وممكن لحد ٢٤ ساعة كمان وده عشان نضمن أن مرحلة التيبس الرمي خلصت واللحم بقي اكثر طراوة وقيمة غذائية وبروتينية عالية، بعد هذه المده اللي هي اقلها ٦ ساعات وأقصاها يوم بعد النحر ممكن جدا نستهلك اللحوم مباشرة بطهيها أو حفظها وتخزينها في الفريزر عند درجة ١٢ل ١٨ تحت الصفر من ٣ لـ ٦ شهور ليس أكثر من ذلك، نتأكد أن الاكياس مفرغ منها الهوا تماما ومتوزعة بشكل متوازن داخل الفريزر بدون تكديس لضمان وصول درجات التجميد بشكل متساوي لكل الأكياس وده مهم جدا عشان اللحم مايفسدش، يمكن استهلاك ماهو غير عضلي مثل الكبدة والفشة والطحال مثلا مباشرة بعد النحر وده لأنه ما بيحصلش فيهم التيبس."