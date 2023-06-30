بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمان العاصي الأنظار على البحر بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت كاش مايوه طويل يشبه الفستان وذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي المتناسق مع الأجواء الصيفية.

لم تبالغ إيمان العاصي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها أكتفت بنظارة الشمس وبعض القطع البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، نالت صورها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها البني المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.