سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنان عمرو دياب، بعد ظهوره في أحد إعلانات إحدى شركات الاتصالات أول أيام عيد الأضحى.

وظهر عمرو دياب في الإعلان بإطلالة شبابية كعادته، حيث ارتدى قميص نصف كم اتسم بطبعات ورود ملونة المتناسقة مع أجواء الصيف.

وحمل قميص عمرو دياب في الإعلان توقيع Allsaints، وبلغ سعر التصميم 159 يورو، أي ما يقرب من 5 آلاف جنيه مصري.

نسق عمرو دياب مع إطلالتها بعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقته ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها في هذا الإعلان إعجاب متابعيه على السوشيال ميديا.