تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الممبار من الأكلات التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها في عيد الأضحى، فهو من الأطباق الرئيسية على مائدة طعام العيد.

كشف الدكتور أحمد حمدي الشبح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عن بعض العلامات التي لابد من ملاحظتها لكشف الممبار الفساد و الذي لا يصلح للطعام.

كتب الشبح في منشوره: "في الصورة الأولى واضح احتقان الممبار المصاب عن الممبار السليم، لأن الحيوان قبل الذبح كان مريض بالحمى وطبعًا ده غير صالح للاستهلاك الآدمي تماما".

وتابع: "في الصورة التانية والتالتة ده ممبار مصاب بالسل وده أخطر شئ، لأن السل من الأمراض التي تنتقل للإنسان ومش بتموت بدرجة الغليان العادية وللاسف بيلوث حتى الأدوات اللي تم استعمالها اثناء التجهيز والتنظيف..وطبعًا يفضل التخلص من الممبار في الحالة دي بالحرق علشان كمان نمنع احتمالية إصابة الحيوانات لو أكلته..لأن الممبار في الحالة دي طبعًا غير صالح للاستهلاك الآدمي ولا الحيواني".

واستطرد: "في الصورة الرابعة والخامسة دي حويصلات ديدان معوية بتعيش داخل الأمعاء ودي برضو بتنتقل للإنسان لكن بتموت بدرجة الغليان في الغالب، والأفضل التخلص من الممبار كله لأنه بيعتبر غير صالح للاستهلاك الآدمي، وياريت تلاحظوا الفرق بين شكل ولون وعدد وانتشار حبات السل والحويصلات في الممبار".



