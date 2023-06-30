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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

المشي
المشي

الكبد هو أكبر عضو داخلي، ولكن حتى فوات الأوان ، كثيرًا ما يهمل الأفراد مشاكله، قد يبدأ الكبد في العمل لعدة أسباب ، بما في ذلك السمنة وتناول الكحول والالتهابات والأدوية والمواد الكيميائية. يمكن الكشف عن مشاكل الكبد بعدة طرق ، بما في ذلك اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) وانزعاج المعدة والتورم. ومع ذلك ، فإن العلامة الأقل وضوحًا هي التغيير في طريقة المشي، عندما يكون التركيز في أفضل حالاته ، يمكن تحديد الكبد الدهني.

 

دعنا نعرف ما هي التغييرات في المشي التي تشير ، وما هو مرض الكبد الدهني ، وكيف يرتبط الاثنان.

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-تشوهات المشية
يقول الدكتور أميت جافيد ، مدير قسم العلوم الجراحية المتقدمة وجراحات الأورام ، مستشفى CK Birla (R) ، دلهي ، "تشير تشوهات المشي إلى الانحرافات أو التغيرات في النمط الطبيعي للمشي أو الحركة، يمكن أن تظهر هذه التشوهات كتغييرات في طول الخطوة أو السرعة أو التنسيق أو الموقف أثناء المشي أو الجري، يمكن أن تحدث تشوهات المشي بسبب عوامل مختلفة ، بما في ذلك مشاكل العضلات والعظام ، والاضطرابات العصبية ، والإصابات ، أو الحالات الطبية الأساسية ".
"تشمل الأنواع الشائعة من تشوهات المشي المشية المسكنة (العرج لتجنب الألم) ، والمشية التشنجية (الحركات المتشنجة والصلبة) ، والمشية الترنحية (الحركات غير المنسقة) ، والمشية المتدرجة (رفع القدم بشكل مفرط) ، أو مشية Trendelenburg (هبوط الحوض على أحد جانب)، إذا تعرض شخص ما لحادث أو تلف في الدماغ من سكتة دماغية ، فقد تحدث تشوهات في المشي بشكل غير متوقع، قد يؤدي تطور المزيد من المخالفات في المشي بمرور الوقت نتيجة تفاقم المرض العصبي تدريجيًا إلى صعوبة اكتشافها، ويضيف أن مرض باركنسون مثال نموذجي على ضعف المشي التدريجي ".
-العلاقة بين مشاجرات المشي وأمراض الكبد الدهنية

في حين أن تعديلات المشي ليست مؤشرات محددة لمرض الكبد الدهني ، يمكن أن تكون هناك علاقة غير مباشرة بين الاثنين، يمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني ، خاصة في مراحله المتقدمة أو عندما يتطور إلى تليف الكبد ، إلى مضاعفات مختلفة قد تساهم في تغيرات المشي، تشمل هذه المضاعفات:

الاستسقاء:

الاستسقاء هو تراكم السوائل في التجويف البطني ، والذي يمكن أن يحدث في أمراض الكبد المتقدمة، يقول الدكتور جافيد: "الضغط البطني المتزايد الناجم عن الاستسقاء يمكن أن يؤثر على وضع الشخص وحركته ، مما قد يؤدي إلى تغيرات في مشيته".
هزال العضلات:

يمكن أن يؤدي مرض الكبد المزمن إلى هزال العضلات أو فقدان كتلة العضلات ، وهي حالة تسمى ساركوبينيا، يمكن أن يؤثر فقدان قوة العضلات وتوترها على قدرة الشخص على المشي بشكل طبيعي ويؤدي إلى تشوهات في المشي.
الاعتلال العصبي:

وفقًا للدكتور جافيد ، يمكن أن يرتبط مرض الكبد أحيانًا بالاعتلال العصبي المحيطي ، وهو تلف الأعصاب المحيطية، يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي المحيطي أعراضًا مثل التنميل أو الوخز أو الضعف في الساقين والقدمين ، مما يؤثر على التوازن والمشية ".
التعب والضعف:

يمكن أن يؤدي مرض الكبد إلى التعب والضعف العام ، مما قد يؤثر على قدرة الشخص على المشي بنمط مشي طبيعي، يمكن أن يؤدي اختلال وظائف الكبد والالتهاب إلى تعطيل المعالجة والاستخدام المناسبين للمغذيات، هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية ، مما قد يساهم في ضعف العضلات ويؤثر على المشي.


في الختام ، فإن تشوهات المشي نفسها لا تشير مباشرة إلى مرض الكبد الدهني، يمكن أن يكون لتغييرات المشي أسباب مختلفة ، بما في ذلك مشاكل العضلات والعظام أو الاضطرابات العصبية أو الإصابات أو الحالات الطبية الأساسية. ومع ذلك ، في المراحل المتقدمة من أمراض الكبد ، بما في ذلك مرض الكبد الدهني ، يمكن أن تساهم المضاعفات مثل هزال العضلات والاعتلال العصبي والضعف والتعب في حدوث تشوهات في المشي.
“من المهم أن نلاحظ أن تغييرات المشي يمكن أن تنتج عن عوامل متعددة ، والتقييم الشامل من قبل أخصائي الرعاية الصحية ضروري لتحديد السبب الأساسي وإدارة أي حالات مرتبطة ، بما في ذلك مرض الكبد الدهني.”

المصدر: timesofindia
 

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