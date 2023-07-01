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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفكار أكلات للعيد.. طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

طريقة عمل فريك
طريقة عمل فريك

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة فى العيد، الفريك بالحمة المفرومة هو طبق شهي ومغذي يعتبر من الأطباق التقليدية المشهورة في المطبخ العربي، ويتم إعداده خصيصًا في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر. وإليك طريقة عمل الفريك بالحمة المفرومة في العيد للشيف مصطفى العمدة. 

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المكونات عمل الفريك باللحمة 


- 2 كوب فريك مسلوق
- 500 جرام لحم مفروم
- 1 بصلة كبيرة مفرومة
- 3 فصوص ثوم مفرومة
- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة صغيرة بهارات الكبسة
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- مكسرات محمصة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل فريك باللحمة 

1. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبلوا.

2. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتحول لونه إلى اللون البني.

3. أضيفي بهارات الكبسة وقلبيها مع اللحم.

4. أضيفي الفريك المسلوق إلى المقلاة وقلبي المكونات مع بعضها البعض لمدة 5 دقائق حتى تتداخل النكهات.

5. أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

6. قدمي الفريك بالحمة المفرومة ساخنة في طبق التقديم، وزينيها بالمكسرات المحمصة إذا رغبتي.

يمكن إضافة الخضار المفضلة إلى الفريك بالحمة المفرومة، مثل البصل المقلي أو الجزر أو الفلفل الأخضر، لإضفاء نكهة مختلفة وإثراء الطبق بالمواد الغذائية الهامة. كما يمكن إضافة اللبن أو الزبادي كصلصة جانبية، أو تقديمها مع السلطات المشكلة والخبز العربي لتكون وجبة كاملة ومتكاملة.

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