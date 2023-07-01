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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن استخدام ماسك الكركم وحده لتفتيح البشرة؟

ماسك البشرة
ماسك البشرة

قالت خبيرة التجميل حنان الديب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، بأنه يمكن استخدام ماسك الكركم لتفتيح البشرة، حيث إن الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن. إليك طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة:

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المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة من الكركم النقي
- ماء ورد
- ملعقة صغيرة من العسل النحل

الطريقة:

1. في وعاء، اخلطي الكركم مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة سميكة.

2. أضيفي الملعقة الصغيرة من العسل النحل واخلطي المكونات جيدًا.

3. قومي بتنظيف بشرتك وجففها بلطف.

4. ضعي الماسك على بشرتك بأطراف أصابعك وافركيه بلطف بحركات دائرية.

5. اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

6. اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وجففيها بلطف بمنشفة ناعمة.

يمكن استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع. يمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللوز النقي إلى الماسك لترطيب البشرة بشكل أفضل. ويجب تجنب استخدام الكركم على البشرة الحساسة أو التالفة، كما يجب تجنب استخدام الكركم على البشرة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يتسبب في تلطخ البشرة بسبب قوته في التلوين.

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