هل يمكن استخدام ماسك الكركم وحده لتفتيح البشرة؟

قالت خبيرة التجميل حنان الديب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، بأنه يمكن استخدام ماسك الكركم لتفتيح البشرة، حيث إن الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن. إليك طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة:

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة من الكركم النقي

- ماء ورد

- ملعقة صغيرة من العسل النحل

الطريقة:

1. في وعاء، اخلطي الكركم مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة سميكة.

2. أضيفي الملعقة الصغيرة من العسل النحل واخلطي المكونات جيدًا.

3. قومي بتنظيف بشرتك وجففها بلطف.

4. ضعي الماسك على بشرتك بأطراف أصابعك وافركيه بلطف بحركات دائرية.

5. اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

6. اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وجففيها بلطف بمنشفة ناعمة.