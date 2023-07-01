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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم " فضل ونعمة " .. تفاصيل

فضل ونعمة
فضل ونعمة

قررت منصة شاهد vip طرح فيلم “ فضل ونعمة ” ، خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد رفعه من دور لعرض السينمائية منذ 6 أشهر فقط . 

ومن المقرر طرح فيلم “ فضل ونعمة ” يوم 13 يوليو الجاري ، وهو من بطولة ماجد الكدواني وهند صبري .

"فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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فيلم فضل ونعمة


فيما تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

فيلم كيرة والجن:

وكانت منصة شاهد vip ، قد طرحت خلال الفترة الماضية فيلم كيرة والجن ، بعد ما يقرب من عام من طرحه فى دور العرض السينمائية .
ويرصد فيلم كيرة والجن، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

 

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