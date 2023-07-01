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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي : أنا كبرت ومش هنقدر نخدع الجمهور

هالة صدقي
هالة صدقي

حلت الفنانة هالة صديقي ضيفة على برنامج “ ضيفي ” من تقديم الاعلامي المصري معتز الدمرداش ، والذى يذاع على قناة “ الشرق ” الفضائية . 

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن كواليسها ظهورها فى دور أم الفنان محمد رمضان ضمن احداث مسلسل “ جعفر العمدة ” .

وقالت هالة صدقي : ليست المرة الاولي التى أجسد فيها دور والدة محمد رمضان فقد سبق وان لعبت دور والدته فى فيلم أخر ديك فى مصر ، وليس لدى مشكلة فى تجسيد دور الام وسبق وان قدمت دور والدة الفنان محمود ياسين . 

وأضافت هالة صدقي : انا كبرت ، ومش هقدر نخدع الجمهور ، لانهم شايفيني احنا بدأنا من أمتي ، فادوار الفتاة الشابة أتحرقت ، وعلي ان انتقل الى مرحلة وأدوار أخري ، وهذه المنطقة بها تنوع .

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وكانت قد علقت الفنانة هالة صدقي على أنباء زواجها من شخص مجهول، بعد انتشار صورة لدعوة زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرتها بنفسها على إنستجرام. 

وكتبت هالة صدقي معلقة على منشور يعلن زواج الملكة صفصف من أحد الشباب على السوشيال ميديا:" يا فرحة قلبي.. بس على الأقل أعرف.. شاهد ماشافش حاجة". 

ونشر أحد الشباب صورة لمجسم عليه صورة هالة صدقي، وكتب عليها:" خلاص بقى الملكة صفصف بقت بتاعتي.. مفيش مبروك يا بشر"، وكتب عليها تاريخ 30 فبراير الماضي كموعد للزفاف. 

احتفلت الفنانة  هالة صدقى منذ أيام بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.

 

 

هالة صدقي الفنان محمد رمضان الفنانة هالة صدقي الفنان محمود ياسين المخرج نور الدمرداش محمود ياسين

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