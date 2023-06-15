في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن هالة صدقي

تحتفل اليوم الفنانة هالة صدقى بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

كانت الثمانينات هي بداية شهرتها الحقيقية بشكل عام، وتنوعت أدوارها من الكوميديا الى التراجيديا واشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، حيث عملت مع المخرج (عاطف الطيب) في فيلمه (الهروب)، وعملت مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في فيلمي (إسكندرية-نيويورك) و(هي فوضى)، واشتركت في فيلم (يا دنيا يا غرامي) بجانب مجموعة كبيرة من الأفلام المعروفة.

وعملت "صدقي" في التليفزيون، من خلال المسلسلات التليفزيونية المعروفة التي اشتركت فيها مثل: "ارابيسك"، "رجل فى زمن العولمة".

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.