عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن هالة صدقي

هالة صدقي
هالة صدقي

تحتفل اليوم الفنانة  هالة صدقى بعيد ميلادها، حيث عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت فى الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة.

حصلت "هالة" على ليسانس الآداب عام 1981، وعندما عادت إلى مصر بدأت علاقتها بالفن مع المخرج (نور الدمرداش) في مسلسل (لا يا ابنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

كانت الثمانينات هي بداية شهرتها الحقيقية بشكل عام، وتنوعت أدوارها من الكوميديا الى التراجيديا واشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، حيث عملت مع المخرج (عاطف الطيب) في فيلمه (الهروب)، وعملت مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في فيلمي (إسكندرية-نيويورك) و(هي فوضى)، واشتركت في فيلم (يا دنيا يا غرامي) بجانب مجموعة كبيرة من الأفلام المعروفة.

21 يونيو .. موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريڤو

مسلسل "التاج" يكشف سر كراهية بريطانيا للزعيم جمال عبدالناصر

وعملت "صدقي" في التليفزيون، من خلال المسلسلات التليفزيونية المعروفة التي اشتركت فيها مثل: "ارابيسك"، "رجل فى زمن العولمة".

حصلت خلال مشوارها علي عدد كبير من الجوائز التقديرية، منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006م من وزيري السياحة والصناعة التونسيين على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية، كما تم تكريمها في عيد ميلاد مجلة الكواكب عام 2008م، أيضًا حصلت علي جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل السيت كوم (جوز ماما) _ والذي أنتجته أيضًا_ في مهرجان (أوسكار) للدراما المصرية في دورته الأولى بالإسكندرية، بالإضافة إلى تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.

ابنتي العزيزة الفنانة هالة صدقي الولايات المتحدة المخرج عاطف الطيب المخرج الكبير يوسف شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

جوري بكر تنفصل عن زوجها

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

7 كلمات رددها كلما ضاقت عليك نفسك.. يفرج الله همك ويصلح حالك

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان يطرح كدابة

عن الذكاء الإصطناعي.. طرح أغنية إنسان روبوت لـ أحمد العجمي| فيديو

هاجم المتجر بشاحنة.. نصير شمة يروى تفاصيل صادمة في وفاة حفيد شقيقته

Angel.. بينك بانثيرس تقدم ثالث أغاني ألبوم الفيلم العالمي باربي

حفل اقتصر على المقربين.. زواج ابنة ايمينيم من حبيبها مات مولير

تامر حسني يصل إلى تونس لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

أسرة بليغ حمدى تلجأ للقضاء ضد بنك شهير بسبب يا أبو اللبايش يا قصب

بقيادة هاني فرحات.. تفاصيل احتفالية ضخمة لمشوار محمد منير في جدة بمشاركة عازفين عالميين

ترشيحاتنا

فراعنة بملابس فضائية| وصول المصريين القدماء للمريخ بين الحقيقة والشائعات

فلسطين .. وزارة الصحة تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في اشتباكات نابلس

الري: اليوم ختام اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو

إسرائيل تطور منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية

دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

من ذكر الله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب سحرية تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم

خطوة واحدة تفصلنا عن اكتشاف القباب المحيطة بمسجد الإمام الليث بن سعد|تفاصيل

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ