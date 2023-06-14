21 يونيو .. موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ريڤو

حددت منصة شاهد يوم 21 من شهر يونيو الجاري موعدا لعرض الموسم الثاني من مسلسل ريڤو والذى حقق نجاحا كبيرا فى موسمه الأول وكان ضمن افضل 10 مسلسلات فى العام الماضي.

ريفو يتصدر القائمة



تمكن الجزء الأول من مسلسل ريفو من العودة إلي تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، وذلك بعد الإعلان عن طرح الجزء الثاني خلال الأيام القادمة.

واحتل الجزء الأول من مسلسل ريفو المركز الأول عبر منصة watch it، من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر .

الانتهاء من التصوير

انتهى أبطال وصناع مسلسل ريفو من تصوير الجزء الثاني استعدادا لعرضه قريبا ومن المقرر أن يكون الجزء الثاني الذي ينتظره الجمهور مكون من 10 حلقات، ويتواجد به العديد من ضيوف الشرف.



تفاصيل مسلسل ريفو

وكشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها "ريڤو" و يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادي أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقي صخر "مروان سامي".

ويضم ريفو العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.