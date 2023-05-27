نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي، صورا لـ زوجة الفنان ماجد الكدواني، وذلك خلال احتفالها مساء أمس بزفاف نجله في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

يحتفل العالم 27 مايو من كل عام بـ اليوم العالمي لـ مرض التصلب اللويحي المتعدد، وهو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي).

في مرض التصلب اللويحي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، في النهاية يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا للألياف العصبية.

بعد أشهر من الحزن والمعاناة على فقدانها عينها وخطيبها.. تجاوزت البلوجر سارة محمد أزمتها بإعلان خطوبتها لكن هذه المرة ليس من خطيبها السابق ولكن من خطيبها الأول.. فما القصة؟

وتصدرت البلوجر سارة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت لحادث، فقدت على أثره بصرها.

في السنوات الأخيرة ، ظهرت أورام المخ كواحدة من أهم 10 أورام تؤثر على السكان الهنود ، وفقًا للمكتبة الوطنية للعلوم، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 10 من كل 100000 فرد في الهند يتم تشخيصهم بأورام الجهاز العصبي المركزي ، وحوالي 2 ٪ من هذه الأورام خبيثة.

يعد الكركم واحدا من أهمّ التوابل الموجودة في كل منزل، وهو عبارة عن بودرة داكنة برتقالية اللون أو صفراء، وهناك العديد من الفوائد والأضرار التي يجنيها الجسم من الكركم.