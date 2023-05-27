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رئيس التحرير
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بالرغم من فوائده.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

أضرار إستخدام الكركم
أضرار إستخدام الكركم بافراط

يعد الكركم واحدا من أهمّ التوابل الموجودة في كل منزل، وهو عبارة عن  بودرة داكنة برتقالية اللون أو صفراء، وهناك العديد من الفوائد والأضرار التي يجنيها الجسم من الكركم.

 

أضرار استخدام الكركم بإفراط

 

يستخدم الكركم في المطبخ الهندي والباكستاني والعديد من المطابخ العربية كأحد أنواع التوابل، حيث يُضاف إلى الأطعمة المختلفة والمشروبات وكذلك التتبيلات المختلفة لمنحه لونًا ومذاقًا مميّزًا.

 

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وبفضل العناصر الموجودة في نبات الكركم، فإن تناوله يساهم في تنّظيم مستويات السكر، وإزالة السموم من الكبد وتحسين عملية الهضم، وخسارة الوزن وتعزيز جهاز المناعة وتعزيز صحة البشرة، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي.

 

كما يعمل الكركم على تبييض الأسنان وعلاج التهاب الفم واللثة، ويساهم في تحسين الانتصاب ويقضي على الالتهابات التي تصيب الجسم وعلاج الإسهال ويعالج الرشح والانفلونزا وغيرها من الفوائد الأخرى.

 

أضرار إستخدام الكركم بافراط

 

ورغم فوائد الكركم التي لا حصر لها، إلا أنّ هذا النبات يمكن أن يسبب بعض الأضرار خاصّة إذ تم تناوله بكميّات كبيرة، حيث يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال والطفح الجلدي وزيادة حصى الكلى وغيرها.

 

لذا ينصح بالاعتدال في استخدام الكركم، وعدم تناوله سواء بإضافته على المشروبات، مثل : الحليب أو إلى الأطعمة بكثرة دون استشارة الطبيب، حتى لا يسبب أضرارًا خطيرة غير متوقّعة.

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