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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

مرض التصلب اللويحي
مرض التصلب اللويحي المتعدد

يحتفل العالم  27 مايو من كل عام بـ اليوم العالمي لـ مرض التصلب اللويحي المتعدد، وهو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي).

في مرض التصلب اللويحي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، في النهاية يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا للألياف العصبية.

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تختلف علامات وأعراض مرض التصلب اللويحي المتعدد بشكل كبير بين المرضى، وتعتمد على موقع وشدة تلف الألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي.

قد يفقد بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب اللويحي المتعدد الشديدة القدرة على المشي بشكل مستقل أو التنقل على الإطلاق، وقد يعاني الأفراد الآخرون فترات طويلة من الهدوء دون أي أعراض جديدة اعتمادًا على نوع مرض التصلب اللويحي المتعدد لديهم.

لا يوجد علاج لمرض التصلب المتعدد، ومع ذلك، هناك علاجات للمساعدة في تسريع التعافي من النوبات وتعديل مسار المرض وإدارة الأعراض.

أعراض التصلب اللويحي المتعدد

قد تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر وعلى مدار المرض اعتمادًا على موقع الألياف العصبية المصابة.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

خدر أو ضعف في واحد أو أكثر من الأطراف والذي يحدث عادةً في جانب واحد من جسمك في كل مرة.

تنميل

الإحساس بالصدمة الكهربائية التي تحدث مع حركات معينة للرقبة، خاصة ثني الرقبة للأمام (علامة ليرميت).

عدم التناسق

مشية غير مستقرة أو عدم القدرة على المشي،
وفقدان جزئي أو كامل للرؤية، عادةً في عين واحدة في كل مرة، غالبًا مع ألم أثناء حركة العين.

رؤية مزدوجة مطولة.

رؤية ضبابية.

دوار.

مشاكل في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

تعب.

كلام غير واضح.

مشاكل معرفية.

اضطرابات المزاج.

متى ترى الطبيب

راجع الطبيب إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه لأسباب غير معروفة.

معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد لديهم دورة المرض الانتكاس والهدوء، يتعرضون لفترات من الأعراض الجديدة أو الانتكاسات التي تتطور على مدار أيام أو أسابيع، وعادة ما تتحسن جزئيًا أو كليًا.

تتبع هذه الانتكاسات فترات هادئة من هدوء المرض يمكن أن تستمر لأشهر أو حتى سنوات.

يمكن أن تؤدي الزيادات الطفيفة في درجة حرارة الجسم إلى تفاقم علامات وأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل مؤقت، لا تعتبر هذه الانتكاسات المرضية حقيقية ولكنها الانتكاسات الكاذبة.

يمكن لما لا يقل عن 20% إلى 40% ممن يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد أن يتطوروا في نهاية المطاف إلى تطور مطرد للأعراض، مع أو بدون فترات هدوء، في غضون 10 إلى 20 عامًا من بداية المرض، ويُعرف هذا بالتصلب المتعدد التقدمي الثانوي.

عادة ما يتضمن تفاقم الأعراض مشاكل في الحركة والمشية.

ويختلف معدل تطور المرض بشكل كبير بين الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد التقدمي الثانوي.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من ظهور تدريجي وتطور مطرد للعلامات والأعراض دون أي انتكاسات، تُعرف باسم التصلب المتعدد الأولي التقدمي.

أسباب التصلب اللويحي المتعدد

سبب التصلب المتعدد غير معروف، يُعتبر مرضًا مناعيًا يتوسطه جهاز المناعة، حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم أنسجته، في حالة مرض التصلب العصبي المتعدد، يؤدي هذا الخلل في الجهاز المناعي إلى تدمير المادة الدهنية التي تغلف وتحمي الألياف العصبية في الدماغ والحبل الشوكي (المايلين).

يمكن مقارنة المايلين بطبقة العزل على الأسلاك الكهربائية، وعندما يتلف الميالين الواقي، قد تتباطأ الرسائل التي تنتقل على طول الألياف العصبية أو يتم حظرها.

ليس من الواضح سبب تطور مرض التصلب العصبي المتعدد لدى بعض الأشخاص دون غيرهم، ويبدو أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية مسئولة.

المصدر: mayoclinic

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