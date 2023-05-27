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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعدما فقدت عينيها من أجل الإكس.. البلوجر سارة تعلن خطبتها على صاحب العمر

فقدت عينيها من أجل
فقدت عينيها من أجل الإكس وأعلنت خطبتها على صاحب العمر البلوج

بعد أشهر من الحزن والمعاناة على فقدانها عينها وخطيبها.. تجاوزت البلوجر سارة محمد أزمتها بإعلان خطوبتها لكن هذه المرة ليس من خطيبها السابق ولكن من خطيبها الأول.. فما القصة؟

وتصدرت البلوجر سارة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت لحادث، فقدت على أثره بصرها.

خطوبة البلوجر سارة محمد

لم تدم معاناة البلوجر سارة محمد طويلا؛ حيث أعلنت أول أمس الخميس وبعد أشهر قليلة من الحادثة، عن خطوبتها من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و“إنستجرام”.

وكتبت سارة محمد عبر حسابها: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص أتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا ليا خلاص قرينا الفاتحة".

خطوبة البلوجر سارة محمد 
خطوبة البلوجر سارة محمد 
خطيب البلوجر سارة محمد 

جاءت الخطوبة بعد أيام من نشر البلوجر سارة، فيديو يوثق تركيبها عين صناعية، مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق.

سارة محمد بعد تركيبها عين صناعية معلومات لا تعرفها

ففى إطار هذا يكشف الدكتور أحمد حسنين استشارى العيون فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن تركيب العين الصناعية يتضمن عملية جراحية بسيطة تتم عادة تحت التخدير الموضعي، يتم إزالة العين المصابة بشكل كامل ويتم تركيب العين الاصطناعية في مكانها.

تتكون العين الاصطناعية من قطعتين رئيسيتين: الجزء الأمامي المصنوع من البلاستيك أو الزجاج ويشبه العين الطبيعية، والجزء الخلفي المصنوع من المعادن والبلاستيك ويحتوي على مصدر ضوئي يساعد في تحويل الضوء إلى إشارات عصبية يمكن للدماغ فهمها.

يتم تركيب العين الاصطناعية بحيث تكون مريحة بشكل جيد مع العين السليمة الأخرى وتبدو طبيعية. يتم تثبيت العين الاصطناعية في مكانها باستخدام طبقة رقيقة من الأنسجة المحيطة بها، ويمكن تعديل شكلها وموقفها لتحقيق رؤية أفضل.

ومن المهم العناية بالعين الاصطناعية وتنظيفها بانتظام باستخدام المواد المناسبة الموصى بها من قبل الطبيب المعالج، كما يجب عدم المبالغة في الحركة أو اللعب العنيف الذي يمكن أن يؤثر على موقع العين الاصطناعية.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقدان العين الطبيعية التحدث مع الطبيب المعالج لتحديد ما إذا كان تركيب العين الاصطناعية مناسبًا لحالتهم وما هي الخطوات التي يجب اتباعها بعد الجراحة، كما يجب عليهم أيضًا الاستشارة مع الطبيب المعالج إذا لاحظوا أي تغييرات في الرؤية أو الراحة بعد تركيب العين الاصطناعية.

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