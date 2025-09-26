قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
CNN : خطة ترامب تنص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في غزة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نظر 480 دعوى بمجالس تأديب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي


 

تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية حول القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب عن العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة، وذلك بهدف دراستها وتحقيق المبادىء التي قررتها في مرحلتي التحقيق والادعاء التأديبي، وتلافي الملاحظات التي رصدتها.

وصرح رئيس الجامعة أن ما ورد بالتقرير يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحماية القيم والتقاليد الجامعية وصون رسالة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية.

وكشف التقرير عن أن مجالس التأديب بجامعة القاهرة نظرت خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في (٤٧٤) دعوى تأديبية، وحكمت بالبراءة في (٣٨) منها، بينما حكمت بالإدانة في (١٥٨) دعوى، وما تزال باقي الدعاوى قيد التداول، وقد تنوعت الجزاءات الصادرة بأحكام الإدانة ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة في شأن المخالفات المرتكبة من أعضاء هيئة التدريس، والإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة في شأن مخالفات المعيدين والمدرسين المساعدين، أما الأحكام الصادرة بحق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد اشتملت أحكام الإدانة على خصم عدد أيام من الاجر أو الغرامة التي تعادل عدد أيام من الاجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه المحكوم عليه في الشهر عند انتهاء خدمته أو الإحالة إلى المعاش.

وقد أوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي بلغت (٤٢) قرارا، حيث أيدت بعضها القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، بينما في الحالات الأخرى تنوعت الجزاءات بين إلغاء امتحان الطالب في مادة أو اكثر أو حرمانه من دخول الامتحان أو فصل الطلاب لفصل دارسي أو لعام دراسي كامل، وبما يؤكد حرص الجامعة على ترسيخ الانضباط الطلابي وضمان سير العملية التعليمية في مناخ سليم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الأحكام والقرارات تعكس عزم جامعة القاهرة الحفاظ على مكانتها كصرح تعليمي عريق لا يتهاون مع أي تجاوز، وفي الوقت ذاته يضمن أن تتم الإجراءات التأديبية في إطار من العدالة والشفافية واحترام القانون بما يصون الحقوق ويحفظ المجتمع الجامعي من أي إخلال أو خروج على مقتضيات الواجب. واشار سيادته إلى أن الجامعة ستظل نموذجًا يحتذى به في سيادة القانون وتطبيق قيم المساءلة والمحاسبة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الجامعة وأبنائها، ويضمن استمرار دورها الرائد في خدمة العلم والوطن.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الجامعة، موضحًا أن المساءلة – وبخاصة في قضايا الأمانة العلمية – باتت من المعايير الجوهرية التي توليها التصنيفات الدولية اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة.

رئيس جامعة القاهرة تقريرًا مفصلًا رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

قوافل دار الإفتاء في شمال سيناء

مجالس فقهية.. قوافل دار الإفتاء تواصل جهودها الميدانية في شمال سيناء

النقاب

عالم أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب.. وهو حرية شخصية

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد