ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك

أكد المشاركون في ندوة عقدتها الغرفة التجارية بالجيزة، اليوم الجمعة، بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن القواعد والإجراءات المنظمة لنقل صلاحيات التفتيش من وزارة الصحة إلى هيئة سلامة الغذاء اعتبارًا من العام المقبل؛ خطوة نوعية لإصلاح منظومة الرقابة على الغذاء في مصر؛ بما يعزز ثقة المستهلك، ويدعم استقرار الأسواق، ويُرسخ لمناخ اقتصادي أكثر أمانًا وعدالة.

كما أكدت الغرفة التجارية بالجيزة، التزامها الكامل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لتذليل أي عقبات أمام المنشآت، وتقديم الدعم اللازم؛ لضمان التطبيق الفعّال للمنظومة بما يحقق المصلحة العامة.

حضر الندوة عدد من قيادات الغرفة التجارية بالجيزة وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينهم عبد الله غراب عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة العامة للمخابز، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة، والدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذي ونائب رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية بالتفتيش ومتابعة المنشآت الغذائية.

وخلال الندوة، جرى التأكيد أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك، وليس الاكتفاء بتحرير المخالفات، حيث جرى التشديد على أن معيار التقييم يرتكز على مدى تجاوب المنشآت مع التعليمات والعمل على تصحيح الملاحظات، وليس على عدد الملاحظات المسجلة.

وجرت الإشارة إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد جهة الرقابة على الغذاء؛ لتصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المسئولة عن أعمال التفتيش على المصانع والمحال العاملة في هذا القطاع، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وعدالة في التطبيق.

وأعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنها ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 28 سبتمبر، تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت الغذائية بمحافظة الجيزة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالقواعد الجديدة، وتوضيح الملاحظات المطلوب تداركها، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة مع مطلع العام المقبل.