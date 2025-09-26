إصابات تربك الهلال قبل مواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقى فريق الهلال السعودي صدمة جديدة، بعدما أعلن النادي، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض اثنين من أبرز عناصره لإصابات عضلية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من الفوز على الأخدود (3-1) في دوري روشن للمحترفين.

تفاصيل الإصابات

كشف النادي في بيان رسمي أن لاعب الوسط عبدالإله المالكي شعر بآلام في الركبة، الأمر الذي استدعى تواجده داخل عيادة "مينا الطبية" بمقر النادي لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أكد البيان أن قائد الفريق سالم الدوسري غاب عن المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم، بسبب معاناته من آلام في منطقة الحوض، دون تحديد طبيعة الإصابة بشكل كامل أو فترة الغياب المتوقعة.

صدمة قبل الاستحقاق الآسيوي

غياب الدوسري والمالكي عن التدريبات يثير القلق داخل أروقة "الزعيم"، خصوصًا مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام ناساف كارشي الأوزبكي، والمقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي بطولة يضع الهلال التتويج بها ضمن أولوياته هذا الموسم.

انتظار تقرير طبي

حتى الآن لم يحسم الجهاز الطبي للهلال مدة الغياب المحتملة للثنائي، حيث ينتظر أن تظهر نتائج الفحوصات خلال الساعات المقبلة، ما سيحدد بشكل أكبر فرص مشاركتهما أمام ناساف.