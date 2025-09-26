رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة

حالة من القلق سيطرت علي جمهور الفنانة رحمة أحمد خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء دخولها الي العناية المركزة و تدهور حالتها بشكل سريع ، كما انتشرت بعدها أنباء عن اصابتها بتضخم في الكلى.

قالت رحمة أحمد في تصريحات تلفزيونية في أول تعليق بها بعد خروجها من المستشفى " انا بخير الحمد لله خرجت من المستشفى و الحمد لله أفضل كنت أعاني من نزله معوية شديدة و حصوة في الكلي و عند خضوعها اللأشعة اللازمة تبين أن هناك تضخم في الكلي و لكنة غير صحيح مشددة علي أنها تعاني من حساسية و عند تناولها الدواء تفاعل معها مما أدي لنقلها إلى المستشفى لافته الي ان حالتها الصحية استقرت حالياً و خرجت من المستشفى.

وقالت رحمة أصبحت بحاله جيده باذن الله ارجع اصور الأعمال التي بدأت في التصوير و اواصل عملي.

يذكر أن تألقت الفنانة رحمة أحمد في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن و الذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

و شارك في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال ،رحمة أحمد كوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.