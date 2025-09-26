قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تعد محطة الضبعة النووية واحدة من أضخم المشروعات القومية التي تشهدها مصر في العصر الحديث، وركيزة رئيسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قدرات الإنتاج الكهربائي من مصادر آمنة ومستدامة.

ويقع المشروع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، ويُنفذ بالتعاون مع شركة "روس آتوم" الروسية، حيث يشمل بناء أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، باستخدام أحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية من الجيل الثالث+ (VVER-1200).

لا يُنظر إلى محطة الضبعة كمجرد مشروع طاقة فقط، بل كاستثمار طويل الأمد في التكنولوجيا، وبناء الكوادر الوطنية، وتعزيز المكانة الإقليمية لمصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

عصمت: نقل وعاء ضغط المفاعل حدث تاريخي يعكس قوة الشراكة المصرية الروسية

وفي تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأسبوع الذري العالمي في موسكو شهد حدثًا تاريخيًا بنقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى موقع محطة الضبعة، في إنجاز يجسّد قوة الشراكة مع روسيا ويدل على التقدم الكبير الذي يشهده المشروع.

وأضاف الوزير:"ما تحقق يعكس الشراكة القوية بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، ويجسد الاهتمام الرئاسي بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يضع مصر على خريطة الدول المالكة لأحدث المفاعلات النووية."

وأشار إلى أن المنتدى ناقش عددًا من القضايا المهمة مثل مستقبل الطاقة النووية، والتمويل، والأمان في المفاعلات الحديثة، مؤكدًا أن مشاركة مصر تعكس رؤية الدولة في امتلاك أحدث تقنيات إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وآمنة.

أكبر حجم إنشاءات نووية في العالم حاليًا

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع محطة الضبعة يسير وفق الجدول الزمني المحدد مع الشريك الروسي، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه يُعد:"أكبر حجم إنشاءات نووية يجري حاليًا على مستوى العالم، مع بناء أربع وحدات متطابقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها في وقت واحد."

وأضاف أن المشروع يشهد مشاركة مصرية واسعة، حيث يضم أكثر من 27 ألف مهندس وفني وعامل مصري، إلى جانب الخبراء الروس، ويُعد أحد أعمدة أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

تأهيل الكوادر المصرية… استثمار في المستقبل

وكشف الوزير أن هناك أكثر من 1700 شاب مصري يتلقون تدريبات عملية ونظرية في روسيا داخل محطات مماثلة، لإعدادهم لتشغيل المحطة عند اكتمالها، مشيرًا إلى أن:"برامج التدريب تتم مراجعتها بشكل دوري، ويتم تطويرها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروع."

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التعليم العالي لتوسيع البرامج الأكاديمية المتعلقة بالطاقة النووية في الجامعات المصرية.

محطة الضبعة… أكثر من مجرد محطة كهرباء

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يتجاوز فكرة توليد الكهرباء، حيث يمثل إضافة استراتيجية للبنية التحتية للطاقة،إضافة إلى أنه مركزًا مستقبليًا للبحث العلمي والتقنيات النووية،ومنصة وطنية لإعداد أجيال مؤهلة في هذا المجال الحيوي

وتابع:مشروع الضبعة هو أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية أمن الطاقة المصرية، ويحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تدرك أهمية المستقبل النووي في التنمية الاقتصادية."

محطة الضبعة النووية مصادر الطاقة محافظة مطروح شركة روس آتوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

ترمب

تقارير إعلامية: خطة ترامب تنص على عدم وجود دور مستقبلي لحماس في غزة

نتنياهو

لحظة مغادرة الوفود الدبلوماسية قبيل بدء خطاب نتنياهو تستحوذ على عناوين الأخبار العالمية

ترامب ونتنياهو

واشنطن تحرج نتنياهو: ترامب لا يريد استمرار المجزرة في غزة

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد