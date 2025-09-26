قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البسطرمة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، لضمان النظافة وجودة المكونات.

وفي هذا السياق، قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفتها الخاصة لتحضير البسطرمة بسهولة، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مكونات البسطرمة:

كيلو لحم فلتو أو عرق تربيانكو.

نصف كوب حلبة مطحونة.

نصف كوب شطة مطحونة.

ملح خشن حسب الحاجة.

ثوم مفروم.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

بابريكا.

طريقة تحضير البسطرمة:

ـ يغسل اللحم جيدًا ويجفف بفوطة نظيفة.

ـ يوضع اللحم في وعاء ويغطى بالملح الخشن من جميع الجهات، ثم يترك لمدة 3 أيام في الثلاجة لتصفية السوائل.

ـ بعد ذلك، يُغسل اللحم ويجفف مرة أخرى جيدًا.

ـ تُخلط الحلبة المطحونة مع الشطة، الثوم، الكمون، الفلفل الأسود والبابريكا، لتكوين عجينة التتبيلة.

ـ يغطى اللحم بالخليط بشكل كامل، ثم يلف بقماش نظيف ويُترك معلقًا في مكان جيد التهوية لمدة أسبوعين حتى ينضج تمامًا.

ـ بعد انتهاء المدة، تصبح البسطرمة جاهزة للتقطيع والاستخدام في السندوتشات أو الوصفات المختلفة.

نصائح لنجاح البسطرمة

ـ اختيار قطعة لحم خالية من الدهون يسهل عملية التجفيف.

ـ التأكد من لف اللحم جيدًا أثناء فترة التجفيف للحفاظ على النكهة.

ـ يُفضل تقطيع البسطرمة شرائح رفيعة لسهولة الاستخدام.

بهذه الطريقة، يمكنكِ تحضير البسطرمة في البيت مثل المحترفين، بنفس مذاق المطاعم تمامًا وبضمان نظافة وجودة المكونات.

