طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البسطرمة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، لضمان النظافة وجودة المكونات.

وفي هذا السياق، قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفتها الخاصة لتحضير البسطرمة بسهولة، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل البسطرمة

مكونات البسطرمة:

كيلو لحم فلتو أو عرق تربيانكو.

نصف كوب حلبة مطحونة.

نصف كوب شطة مطحونة.

ملح خشن حسب الحاجة.

ثوم مفروم.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

بابريكا.

طريقة تحضير البسطرمة:

ـ يغسل اللحم جيدًا ويجفف بفوطة نظيفة.

ـ يوضع اللحم في وعاء ويغطى بالملح الخشن من جميع الجهات، ثم يترك لمدة 3 أيام في الثلاجة لتصفية السوائل.

ـ بعد ذلك، يُغسل اللحم ويجفف مرة أخرى جيدًا.

ـ تُخلط الحلبة المطحونة مع الشطة، الثوم، الكمون، الفلفل الأسود والبابريكا، لتكوين عجينة التتبيلة.

ـ يغطى اللحم بالخليط بشكل كامل، ثم يلف بقماش نظيف ويُترك معلقًا في مكان جيد التهوية لمدة أسبوعين حتى ينضج تمامًا.

ـ بعد انتهاء المدة، تصبح البسطرمة جاهزة للتقطيع والاستخدام في السندوتشات أو الوصفات المختلفة.

نصائح لنجاح البسطرمة

ـ اختيار قطعة لحم خالية من الدهون يسهل عملية التجفيف.

ـ التأكد من لف اللحم جيدًا أثناء فترة التجفيف للحفاظ على النكهة.

ـ يُفضل تقطيع البسطرمة شرائح رفيعة لسهولة الاستخدام.

بهذه الطريقة، يمكنكِ تحضير البسطرمة في البيت مثل المحترفين، بنفس مذاق المطاعم تمامًا وبضمان نظافة وجودة المكونات.