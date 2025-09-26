ضبط متهم بتجميع زيوت محركات السيارات المستعملة وإعادة تدويرها

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والجهات المعنية قيام (مالك مصنع " له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بتجميع زيوت محركات السيارات المستعملة وإعادة تدويرها بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط (مالك المصنع والمدير المسئول) وبحوزتهما (أكثر من 405 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن "زيوت محركات سيارات مستعملة ، إضافات للتبيض ، إعادة اللزوجة للزيوت المستعملة" - 100طن منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات معدة للبيع - خط إنتاج كامل لتدوير زيوت المحركات) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.