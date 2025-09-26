جامعة القاهرة تهنئ فريق الجودة بطب الأسنان على إنجاز الاعتماد المؤسسي والبرامجي

تقدمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالتهنئة لفريق الجودة بكلية طب الأسنان وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب حصولها لأول مرة على الاعتماد البرامجي لبرنامج البكالوريوس الأساسي، وهو إنجاز يعكس الالتزام الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الأكاديمية محليًا ودوليًا، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير الدعم الكامل لجميع كلياتها ومعاهدها من أجل تطوير البرامج الدراسية وتحقيق الاعتماد المحلي والدولي بما يضمن تخريج أجيال متميزة قادرة على المنافسة عالميًا.

من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد، عميد كلية طب الأسنان، عن بالغ تقديرها لفريق الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على جهودهم المتواصلة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا للعمل الجماعي وروح الانتماء، ويعكس المكانة الرائدة للكلية كصرح علمي متميز في مجال طب الأسنان في مصر والمنطقة.

وأكدت جامعة القاهرة أن ما تحقق في كلية طب الأسنان يأتي امتدادًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير التعليم والبحث العلمي والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والإداري، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي في التصنيفات والاعتمادات الدولية.

الجدير بالذكر أن فريق العمل للحصول على الاعتماد بكلية طب الاسنان ضم الزميلات والزملاء الآتي اسماءهم:

ا.د. الزهراء فاطمة الباجورى - استاذ متفرغ بقسم جراحة الوجه والفكين رئيس معيار الموارد

ا.م.د.ايناس عنتر عبد الغفار - استاذ مساعد بقسم أشعة الفم و الوجه و الفكين، ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ورئيس معيار الجودة والتطوير

ا.م.د. مي حمدى ابوالفتوح - استاذ مساعد بقسم التقويم، ورئيس معيار البحث العلمى

ا.م.د. فاطمة الزهراء عثمان العباسى - استاذ مساعد بقسم علاج الجذور، ورئيس معيار اعضاء هيئة التدريس

ا.م.د. علا محمد ريحان أستاذ مساعد بقسم اشعة الوجه والفكين، وعضو بمعيار الجودة والتطوير

أ.م.د. هبه محمد السيد دهيس - أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان، ونائب مدير وحده ضمان الجوده، ورئيس معيار التعليم والتعلم

ا.م.د. سلمى بلال عيد استاذ مساعد بقسم أشعة الفم والوجه و الفكين، ورئيس معيار التخطيط الاستراتيجي

د.ياسمين السيد أحمد - مدرس بقسم علاج الجذور، وعضو معيار البحث العلمي

د.ريم محمد فؤاد وهبي - مدرس بقسم طب أسنان الأطفال،

ورئيس معيار الدراسات العليا

د.هناء السيد منسي - مدرس بقسم اشعة الفم والوجه والفكين، وعضو بمعيار الدراسات العليا

د.نانسى حلمى بلامون - مدرس بقسمً العلاج التحفظى، ورئيس معيار المشاركه المجتمعية

د. امنيه مجدي مدرس ترميم و تجميل الأسنان،

وعضو معيار القيادة و الحوكمه

د.ريهام اشرف حسين محمد - مدرس بقسم الاشعه، وعضو معيار المشاركه المجتمعيه

د.مها سيد محمد شاذلي - مدرس بقسم الاشعه، وعضو معيار التخطيط الاستراتيجي

د.حياة ابراهيم محروس - مدرس بقسم الاستعاضات السنية المثبتة، ورئيس معيار القيادة والحوكمة

د.مريم عادل حسني - مدرس بقسم المواد الحيوية، وعضو معيار الموارد المالية

د.نادية سعيد حسني - مدرس بقسم علاج الجذور، وعضو معيار اعضاء هيئة التدريس

د.أحمد شيرين فوده - مدرس بقسم التقويم، وئيس معيار الجهاز الإداري

د.دينا القاضي - مدرس بقسم العلاج التحفظي، ورئيس معيار المعايير الأكاديمية

ا.دنيا أيمن أحمد عز الدين - مدرس مساعد تقويم الأسنان،

وعضو معيار الجهاز الإداري

ا.منة الله مسعد السيد - مدرس مساعد بقسم اشعة الوجه والفكين، وعضو معيار البرامج التعليمية والمعايير الأكاديمية

ا.عمر شريف أحمد أبو العباس - مدرس مساعد قسم طب أسنان الأطفال

ا.سالي منصور عبد الهادي - مدرس مساعد بقسم اشعة الفم والوجه و الفكين، وعضو بمعيار التعليم و التعلم

ا.مروة مصطفى يحيى - مدير مكتب وحدة ضمان الجودة

ا.سناء منير احمد - إداري بوحدة ضمان الجودة

ا.اسراء فتحى عبدالحميد محمد - إداري بوحدة ضمان الجودة

ا.محمد محمود رشاد - رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات