جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع

تواصل الفنانة جيسيكا حسام الدين تصوير فيلم سفاح التجمع الذي تعاقدت علي بطولته في الفترة القليلة الماضية، من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وذلك بعد نجاح مسلسل سفاح الجيزة.

قالت جاسيكا حسام الدين في تصريحات خاصة لصدى البلد "أجسد شخصية إحدى ضحايا سفاح التجمع ، متحمسة للغاية للفيلم وأواجه العديد من التحديات خلال الفيلم.

فيلم سفاح التجمع تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

يُذكر أن فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.