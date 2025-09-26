مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة كادت أو تدخل حربا أهلية في فترة من الظلام، وعهد من الخراب والدمار والخسارة.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد أن الهدف كان تفكيك الدولة المصرية من خلال الإرهاب والشائعات؛ حتى جاء الرئيس السيسي بإرادة القائد الذي اختار أن يكون بقاء مصر خيارا أولا على بقائه شخصيا.

وتابع مصطفى بكري: مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب؛ لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة التي كانت قد تحطمت بسبب العنف الذي خلفته الجماعة المحظورة.

واستكمل بكري قائلا: مصر دشنت مشروعات قومية عملاقة تليق بحجم الدولة، في رسالة للعالم «مصر لا تدار بالمسكنات»، وطريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل المرض لقصة نجاح عالمية والألم لأمل.

واختتم مصطفى بكري: الرئيس السيسي صان شعبه بإدارة متوازنة والتاريخ والنتيجة كانت واضحة، وتم تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات عدة، وقالها صريحة الرئيس للمصريين: مصر تقطع من قلبها لأجل أهلها في سيناء.