مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يترك مصر تنزف أبدًا.. وستظل شامخة رغم كل العواصف

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مصر تنزف أبدًا، مشيرًا إلى أنه تصدى لكل المؤامرات، واجه الأوبئة، وتخطى كل الأزمات، مؤكدًا أن مصر ستظل شامخة رغم كل العواصف.

حرب الكلمات والشائعات

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس يقاتل في العلن بينما تظهر من حوله الأشواك في الخفاء، مؤكدًا أن الرئيس واجه حربًا من نوع آخر، حرب الكلمات والشائعات والأكاذيب، مشيرًا إلى أن الحرب الحقيقية لم تكن ضد الإرهاب فقط، بل ضد الوهم والأكاذيب التي تحيط بالوطن.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب؛ لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة التي كانت قد تحطمت بسبب العنف الذي خلفته الجماعة المحظورة.

وأضاف بكري أن مصر دشنت مشروعات قومية عملاقة تليق بحجم الدولة، في رسالة للعالم «مصر لا تدار بالمسكنات»، وطريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل المرض لقصة نجاح عالمية والألم لأمل.