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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضابط يطالب بجمع أموال من مواطنين.. مصدر أمني يكشف حقيقة الفيديو

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإدعاء بقيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2023 ، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة " المنهى خدمتهم" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه .

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

مقطع فيديو جماعة الإخوان الإرهابية ضابط شرطة نشر فيديوهات قديمة

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