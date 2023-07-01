طريقة عمل فتة باللحم باستخدام الخبز العربي

هل يمكن استخدام الخبز العربي بدلاً من رقائق الهريسة؟ يمكن استخدام الخبز العربي بدلاً من رقائق الهريسة في عمل فتة الرقاق باللحم. ولعمل هذه الوصفة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل الخبز العربي



- 500 جرام لحم مفروم

- 1 بصلة كبيرة مفرومة

- 3 فصوص ثوم مفرومة

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقتان كبيرتان طماطم مفرومة

- ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- خبز عربي

طريقة عمل الخبز العربي

1. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي البصل والثوم وقلبيهم حتى يذبلوا.

2. أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتحول لونه إلى اللون البني.

3. أضيفي الطماطم المفرومة والبهارات وقلبيهم جيداً لمدة 5 دقائق حتى تنضج الطماطم وتتداخل النكهات.

4. أضيفي البقدونس وقلبيه حتى يتداخل مع الخليط.

5. أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

6. قطعي الخبز العربي إلى قطع صغيرة واسكبي اللحم المفروم فوقها.

7. قدمي الفتة الرقاق باللحم ساخنة مع الخضار المشكلة والصلصات المفضلة.

يمكن استخدام أي نوع من الخبز العربي الذي تفضلينه، مثل الخبز الصاج أو الخبز البلدي أو الخبز الرقيق. ويمكنك إضافة المزيد من البهارات أو الصلصات لإضفاء المزيد من النكهة على الوصفة.