مصرع 25 شخصاً جرّاء احتراق حافلة في الهند

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) ومقرها الهند، اليوم السبت، أن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال الينران في حافلة بولاية "مهاراشترا" الهندية.

وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكباً، وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

وقال نائب مدير شرطة بولدانا، بابوراو ماهاموني: "تم انتشال 25 جثة من الحافلة، كان مجموع 32 شخصا يسافرون في الحافلة. هناك 6-8 أشخاص مصابين. يتم نقل المصابين إلى مستشفى بولدانا الحكومي".

ووقع الحادث المأساوي في ولاية ماهاراشترا في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم السبت، بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.