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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة طفل بالدقهلية .. ماذا تفعل المبيدات بالجسم ؟

وفاة طفل بالدقهلية
وفاة طفل بالدقهلية بسبب المبيدات الحشرية

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

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بداية الكارث


انتقلت ضباط قسم جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

وبالفحص تبين مصرع “ريان.م.م” عام ونصف وأصيبت شقيقته ردينا ٦ أعوام ووالدتهم “نسمة.ع.م” ٢٥عاما بسبب بطيخ طاله مبيد حشرى..

ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟ 
 

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: تختلف تأثيرات المبيدات الحشرية على الجسم اعتمادًا على نوع المبيد الحشري وكمية التعرض للمادة وطريقة التعرض لها. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي المبيدات الحشرية إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان عند تناولها.

في بعض الحالات ، يمكن لتناول المبيدات الحشرية أن يؤدي إلى تسمم حاد يشمل أعراضًا مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال والدوخة والصداع والضعف والتشنجات العضلية وفقدان الوعي وحتى الوفاة في حالات نادرة.

وبشكل عام ، فإن المبيدات الحشرية يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل مزمن عند التعرض لها بشكل متكرر على المدى الطويل. وتشمل هذه التأثيرات المحتملة اضطرابات الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العضلي الهيكلي والجهاز الغدد الصماء والتناسلي والمناعي. ويمكن أن تزيد المبيدات الحشرية من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والتليف الكبدي والأمراض القلبية والوفاة المبكرة.

لذلك ، يجب أن يتم التعامل مع المبيدات الحشرية بحذر شديد واتباع الإرشادات اللازمة للتعامل معها بشكل صحيح وآمن. ويجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع المبيدات الحشرية أن يستخدموا المعدات الواقية المناسبة واتباع إجراءات السلامة المناسبة لتقليل التعرض للمواد الكيميائية الخطرة.

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