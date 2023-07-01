استثمارات حكومية بـ 1.8 تريليون جنيه .. تنمية الصعيد في 10 أعوام

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا عن تنمية وتطوير صعيد مصر خلال الـ 10 أعوام الماضية.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة الإسراع بالتنمية الشاملة.

وتابع التقرير أن محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية بـ 1.8 تريليون جنيه، وتم إدراج كافة محافظات الصعيد ضمن المرحلة الاولى من حياة كريمة .

وأكمل التقرير أنه تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفق بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه .

ولفت التقرير إلى الانتهاء من 8 محاور على النيل وجارٍ تنفيذ 14 محورا، وتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه .

وأكمل التقرير أنه تم تطوير 46 محطة للسكك الحديد في محافظات الصعيد، إضافة إلى تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه.