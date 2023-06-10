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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس «تنمية الصعيد»: نحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة

هيئة تنمية الصعيد
"هيئة تنمية الصعيد" تستقبل وفد "شبرا للصناعات الهندسية"

استقبل اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع ٢٧ الحربي) -إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي- وكذا وفد مرافق ضم رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة. 

جاء ذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية التي تقوم بها الهيئة بمحافظات الصعيد.

وأوضح اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على القيام بدورها التنموي من خلال السعي إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية بمختلف محافظات الصعيد تعود بالنفع على المواطنين، وفي نفس الوقت تدعم اتجاه الدولة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالصناعة المصرية.

وأثنى على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، ومن بينها شركة شبرا للصناعات الهندسية.

من جانبها، استعرضت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة "شبرا للصناعات الهندسية"، والوفد المرافق، مختلف المنتجات المدنية التي تنتجها الشركة، كما تم استعراض جانب من مشاركتها في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالدولة؛ حيث تشارك الشركة (مصنع 27 الحربي) في تصنيع بعض مكونات مصانع تدور المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي، كما تعمل على تلبية متطلبات القطاع المدني من “محركات القوى الكهربائية – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية – الشفاطات الكهربائية المستخدمة بالورش والمصانع – لوحات توزيع الكهرباء”، والتى تتميز بالجودة العالية والأسعار المنافسة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية عقد ورش عمل والتخطيط لإجراء زيارات ميدانية لمحافظات الصعيد المستهدفة وذلك للوقوف على مدى إمكانية مشاركة شركة شبرا للصناعات الهندسية بمنتجاتها في تنفيذ المشروعات المخطط إقامتها بهذه المحافظات.

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