غياب 27 طالبا بسيناء عن أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، الامتحانات اليوم ، في مختلف اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة ، في مادتي الفيزياء والتاريخ ..حيث تغيب عدد 27 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.





مادة الفيزياء:

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، أنه عدد المقيدين في امتحان مادة الفيزياء 3312 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 3289 طالبًا وطالبة، وقد تغيب عن أداء الامتحان 23 طالب وطالبة.



بينما بلغ عدد المقيدين في امتحان مادة التاريخ 472 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 468 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الإمتحان 4 طلاب.، كما أدي طالب كفيف امتحان مادة المنطق بإحدى لجان العريش.

أضاف رضوان، أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات، وأنه لم يتم تسجل أي حالات غش، وتم تسليم كتب المفاهيم في جميع اللجان وتعقيم اللجان قبل بداية الامتحانات.تنفيذا لتكليفات الدكتور وزير التربية والتعليم.