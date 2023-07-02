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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفتيش على 518 منشأة غذائية وصناعية وصحية بالشرقية.. صور

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على (518) منشأة غذائية وصناعية وصحية في الفترة من بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يونيو الماضى لمتابعة تطبيق كافة الإشتراطات والمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات وإستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، و إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني وأكد أنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.

وكلف محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على  هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

في سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (518) منشأة غذائية وصناعية وصحية ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل – محل كشري – جزارة – مخبز – مطاعم – عصير قصب – محل أسماك – عطارة – بقاله – مقله – كافيهات – ورش تغيير زيت سيارات ) بمراكز (ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والزقازيق ومنيا القمح و فاقوس وههيا وابوكبير وبلبيس و الإبراهيمية ومشتول السوق وحىى أول و ثان الزقازيق ومدن الصالحية والقنايات والعاشر من رمضان وصان الحجر)لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة للتفتيش على (34) شركة تعمل في مجال مكافحة القوارض والحشرات .

وأسفر التفتيش عن ضبط واعدام  77 طن مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى متمثلة في (مخللات – منتجات ألبان – علب حلوى – شعرية سريعة التحضير – مصنعات لحوم –ملح – خل – جبن رومى – خضروات – بلح – فواكة مسكرة – مارجرين نباتى – ملح طعام –صودا كاوية  ) كما تم تحرير (904) محضر ما بين (نظافة – سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ) ، وأيضاً إصدار قرارات غلق إداري لعدد (120) منشأة بمعرفة لجان إدارة شؤون البيئة ومجالس المدن وذلك لعدم إستيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين مما يمثل خطر داهم على الصحة العامة.

 

وقامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام  بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (369) موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (منيا القمح – أبوحماد – ههيا – ديرب نجم – فاقوس- الحسينية – منشأة أبو عمر) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية  لعدد (87) محطه شبكات محمول حيث تم استخراج التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان – وزارة البيئة.

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من جانبه أشار مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (1381) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (1370) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، ورفضت اللجنة (1) مشروع لعدم توفر الإشتراطات البيئية والصحية و إستيفاء (10) مشروعات لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

وقد قامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (23) منشأة صحية بمراكز أولاد صقر ومنيا القمح و مركز الزقازيق وههيا وفاقوس والإبراهيمية وابوحماد وكفر صقر وأسفر التفتيش عن غلق عدد (7) منشأت صحية وعدد (5) معامل تحاليل لعدم وجود تراخيص للمنشأة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وقام مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (40) منشآه (8 مطاعم – 25سوبر ماركت -4 ثلاجات حفظ مواد غذائية  - 8 مخابز) و إجراء القياسات البيئية لعدد (47) منشأة (17مطعم -3سوبر ماركت – 3ثلاجات -22 مستشفى -2مخبز) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلامة والصحة المهنية السلامة المهنية الصحة والسكان العاشر من رمضان المواد الغذائية المنشآت الغذائية بالشرقية غير صالحة للاستهلاك محافظ الشرقية

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