بيان عاجل من بيلاروس بشأن استضافة مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال نائب وزير خارجية بيلاروس، يوري أمبرازيفيتش، اليوم الأحد، إن مينسك ستكون الأولى في قائمة الدول المستعدة لتوفير منصة لمفاوضات محتملة حول تسوية الوضع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة “STV”، قال أمبرازيفيتش: “أكد الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مرارا وتكرارا أن مينسك لم تطلب أبدا أن تكون وسيطا”.

وأشار نائب وزير خارجية بيلاروس، إلى أن بيلاروس مستعدة للمشاركة مع من تحتاج إلى ما لديها.

وقال أمبرازيفيتش: "إذا تطورت الظروف، فإن مينسك ستكون الأولى، في قائمة الانتظار لهذا النوع من المفاوضات".

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، وهو أمر غير مربح لموسكو.