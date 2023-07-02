أوكرانيا تحذر الغرب من عواقب عدم انضمامها إلى حلف الناتو بعد الحرب

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الأحد، إن عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد انتهاء الحرب الروسية سيكون انتحارا.

وأكد كوليبا، أن “الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على كييف وأوروبا هي ضم أوكرانيا إلى الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن أوكرانيا ستحاول تصعيد هجومها المضاد قبل قمة الناتو في يوليو على أمل تحقيق نتائج وتلقي دعوة للانضمام إلى الكتلة، مضيفًا أنه يتوقع أيضًا موجة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو.

وقال فوتشيتش للإذاعة الصربية: “الآن أتوقع هجومًا كبيرًا من أوكرانيا في اتجاهين، أحدهما في باخموت والآخر، أكبر، في إنرجودار وميليتوبول. أعتقد أنهم أعدوا عشرات الألوية وسيخترقون الدفاعات الروسية في ذلك الجزء”.

وأضاف: “إنني لا أعمل مع أي شخص، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث بالطبع مع عدد كبير من الضحايا”.

وقال فوتشيتش، إن “كييف تعتقد أن الهجوم المضاد الناجح سيغير مسار الأعمال العدائية وستحصل أوكرانيا على تذكرة لعضوية الناتو”.