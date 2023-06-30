كييف عضو في الناتو.. تصريحات صادمة للرئاسة الأوكرانية

قال ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا هي بالفعل عضو بحكم الواقع في الناتو، لأنها تمتلك أسلحة غربية وتتبع المعايير الغربية.



وقال بودولاك في مقابلة مع قناة "أي نيوز": "لنكن براغماتيين، أوكرانيا بالفعل عضو بحكم الواقع في حلف شمال الأطلسي لأن لدينا أسلحة غربية ومعايير غربية ونحن ندافع عن الغرب".



وأضاف بودولاك إن قمة الحلف في يوليو القادم في فيلنيوس ستناقش اندماج البلاد بشكل أعمق في الناتو، ولكن ليس العضوية الرسمية.

يذكر أن أعلن إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن زيلينسكي لن يحضر قمة "الناتو" في فيلنيوس إلا إذا أظهر زعماء حلف الناتو ما يكفي من "الشجاعة" تجاه عضوية أوكرانيا.