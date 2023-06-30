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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هراء وأكاذيب.. رد قاس من روسيا على تصريحات أوكرانيا بشأن المحطة النووية

صدى البلد

نفت روسيا الأنباء المتداولة حول نيتها استهداف محطة زاباروجيا النووية المتواجدة في أوكرانيا، وأمر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتعزيز قوات بلاده على الحدود مع بيلاروسيا.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الاتهامات الموجهة لبلاده حول نية تفجير محطة زاباروجيا، في مؤتمر صحفي قائلا إنها :"محض أكاذيب"، وفقا لـ “روسيا اليوم”.


وأضاف لافروف اليوم الجمعة: “إن هذا الأمر يندرج ضمن أسلوب تصرفات القيادة الأوكرانية الحالية، التي تقدم أي هراء باعتباره المهمة الأكثر إلحاحا لهذا اليوم، وتطلب من الغرب دعم هذه المبادرات السخيفة”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده دائما ما تخرج أكثر قوة من الأزمات.

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كان قد كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن مساعي الدول الغربية لمنع تشكيل روسيا لعالم متعدد الأقطاب.

 

ووفقا لـ  "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال حديث صحفي مطول عبر الفيديو مع وسائل إعلام محلية وعالمية، إن أمريكا تستغل المنظمات الدولية لتنفيذ القرارات التي تخدم مصالح الغرب.

 

وأشار الوزير الروسي إلى أن الغرب يحاول تجميد النزاع مؤقتا في أوكرانيا لربح الوقت والتحضير لخطة عسكرية.

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