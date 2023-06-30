رغم الحرب.. روسيا تسجل أقل نسبة بطالة في تاريخها

صرحت نائبة وزير العمل في روسيا، يلينا مختياروفا، بأن معدلات البطالة في روسيا انخفضت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد.



وقالت المسئولة الروسية إن المؤشر في شهر مايو من عام 2023، قد سجل قراءة عند مستوى أقل بنسبة 17.3% مما كان عليه في مايو من العام الماضي (2022)، حسبما نقلت وكالة “تاس”.

وأفادت دائرة الإحصاء الروسية "روس ستات" بانخفاض معدل البطالة في روسيا خلال شهر مايو 2023 إلى 3.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث سجل معدل البطالة 3.3%.

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد مباشر على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف مورافيتسكي في تصريحات قالها خلال قمة المجلس الأوروبي والذي نقلتها سبوتنيك، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".