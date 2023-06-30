ردا على روسيا .. بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد مباشر على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأضاف مورافيتسكي في تصريحات قالها خلال قمة المجلس الأوروبي والذي نقلتها سبوتنيك، أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".

وأضاف: "لقد تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية على الحدود"، وأن التعزيز سيعني زيادة القوات الموجودة بشكل دائم على الحدود وزيادة عدد التحصينات".