قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا وليتوانيا يخططان لإرسال قوات إلى أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماكجريجور: "بدأت المناقشات في الغرب حول التدخل البولندي الليتواني المشترك على أراضي غرب أوكرانيا... وهذا لن يحدث أبدا بدون عقوبتنا ومساعدتنا. وهكذا، نحن الآن في مفترق طرق”.

وحذرت المخابرات الخارجية الروسية مرارا وتكرارا من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن هناك شكوكا في أن عددا من الدول ترسل أفرادها العسكريين النظاميين إلى أوكرانيا تحت ستار المرتزقة.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "هناك العديد من الأمثلة الأخرى لحرب الغرب ضد روسيا.. بما في ذلك الأمثلة التي تتعلق بوضع الأجانب على الأراضي الأوكرانية. البعض يسميهم المرتزقة. هناك شك في أن عددا من الدول ترسل أفرادها العسكريين النظاميين إلى هناك تحت ستار المرتزقة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن “هناك عددا كبيرا من المتخصصين الأجانب في أوكرانيا”.